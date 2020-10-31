Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба
Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба вважає можливим діалог із лідерами білоруської опозиції, але для цього треба знати їх позицію щодо ряду важливих для України питань.
Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.
Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку".
Деталі: Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами. "Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань.
Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори.
- 13 жовтня опозиціонерка Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, висунула Лукашенку ультиматум: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
- Раніше Тихановська заявила, що окупований Росією півострів Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.
- У ніч на 27 жовтня вона закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів.