Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба вважає можливим діалог із лідерами білоруської опозиції, але для цього треба знати їх позицію щодо ряду важливих для України питань.

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.

Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку".

Деталі: Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами. "Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань.

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