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Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба

Субота, 31 жовтня 2020, 00:55
Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба вважає можливим діалог із лідерами білоруської опозиції, але для цього треба знати їх позицію щодо ряду важливих для України питань. 

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.

Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку". 

Деталі: Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами. "Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань. 

Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори.
  • 13 жовтня опозиціонерка Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, висунула Лукашенку ультиматум: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк. 
  • Раніше Тихановська заявила, що окупований Росією півострів Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.
  • У ніч на 27 жовтня вона закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроБілорусьдипломатичні відносини
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