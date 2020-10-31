Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но есть условия – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.
Источник: Кулеба в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Буквально, решение в поддержку белорусского народа – это тоже диалог. Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции.
Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую поддержку".
Детали: Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. "Но мы хотим четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью", – заявил дипломат. Только после этого Кулеба готов встречаться с белорусскими оппозиционерами. "Сейчас то, что они артикулируют – ни о чем", – считает министр, имея в виду их позицию по украинским вопросам.
Напомним:
- В Беларуси с 9 августа идут протесты против режима Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы.
- 13 октября оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится в Литве, объявила Александру Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
- Ранее Тихановская заявила, что оккупированный Россией полуостров Крым отошел другому государству в противоречии международным законам.
- В ночь на 27 октября Тихановская призвала к забастовке - и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.