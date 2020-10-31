Степанов просить ВР підтримати штрафи за відсутність масок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів із проханням підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Розуміючи, що в нас достатньо хромає система контролю, ще в липні урядом був поданий законопроєкт до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок.

Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил".

"Цей законопроєкт ще не розглянутий. Отже, я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вступив у дію. Він нам дуже необхідний в цей час, коли в нас таке стрімке зростання COVID".

Деталі: За словами Степанова, законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Міністр додав, що даний законопроєкт свого часу був розроблений Міністерством юстиції, але для МОЗ він дуже важливий.