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Степанов просит ВР поддержать штрафы за отсутствие масок

Суббота, 31 октября 2020, 08:41
Степанов просит ВР поддержать штрафы за отсутствие масок
kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок.

Там четко определено, какой штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила".

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID".

Детали: По словам Степанова, законопроект предусматривает, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

Министр добавил, что данный законопроект в свое время был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СтепановВерховная Радакоронавирускарантинштрафы
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