Степанов пояснив, чому МОЗ не закуповує кисень для лікарень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що спосіб постачання кисню до ліжок хворих на COVID-19 визначають конкретні лікарні або місцева влада.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Відповідаючи на питання, чому МОЗ не замовило у ДП "Медичні закупівлі" кисневі концентратори для лікування хворих на COVID-19, міністр зазначив, що забезпечення киснем може відбуватися або централізовано до кожного ліжка в лікарні, або за допомогою кисневих концентраторів.

Пряма мова: "МОЗ вважає, і це правильно, що в який саме спосіб треба забезпечити ліжко киснем, вирішується безпосередньо на місці самою лікарнею або власником цих лікарень. Власником є відповідна місцева влада, тобто обрані вами, шановні українці, мери міст, голови ОТГ або районних рад".

"МОЗ визначило, що забезпечення централізовано не є доречним, це просто неможливо. Тому були виділені відповідні кошти на підведення кисню до кожного ліжка або централізовано, або за допомогою закупівлі кисневих концентраторів, які вже на місці місцева влада або лікарня закуповує".

Деталі: За словами Степанова, на ці цілі було виділено 582 мільйона гривень, а зараз області звернулися з проханням по додаткові кошти і надали додаткові розрахунки. У МОЗ вважають, що ці кошти також повинні бути виділені, наголосив міністр.