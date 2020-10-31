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Степанов объяснил, почему Минздрав не закупает кислород для больниц

Суббота, 31 октября 2020, 10:48

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что способ поставки кислорода к кроватям больных COVID-19 определяют конкретные больницы или местные власти.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Детали: Отвечая на вопрос, почему Минздрав не заказало у ГП "Медицинские закупки" кислородные концентраторы для лечения больных COVID-19, министр отметил, что обеспечение кислородом может происходить либо централизованно к каждой кровати в больнице, или с помощью кислородных концентраторов.

Прямая речь: "Минздрав считает, и это правильно, что каким именно способом нужно обеспечить кровать кислородом, решается непосредственно на месте самой больницей или владельцем этих больниц. Владельцем является соответствующая местная власть, то есть избранные вами, уважаемые украинцы, мэры городов, главы ОТГ или районных советов".

"Минздрав определил, что обеспечение централизованно не является уместным, это просто невозможно. Поэтому были выделены соответствующие средства на подведение кислорода к каждой кровати или централизованно, или с помощью закупки кислородных концентраторов, которые уже на месте местные власти или больница закупает".

Детали: По словам Степанова, на эти цели было выделено 582 миллиона гривен, а сейчас области обратились с просьбой о дополнительных средствах и предоставили дополнительные расчеты. В Минздраве считают, что эти средства также должны быть выделены, подчеркнул министр.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СтепановкоронавирусМинздрав


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