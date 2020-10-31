Азербайджан заявив, що проти втручання третіх країн

Азербайджан проти участі третіх країн у конфлікті в Нагірному Карабасі і не бачить підстав для цього, заявив президент країни Ільхам Алієв.

Джерело: Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише "Інтерфакс-Азербайджан"

Пряма мова: "Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (до конфлікту – ІФ). Ми також не бачимо можливості залучення будь-якої країни. Оскільки всі сусідні країни – це наші партнери і друзі".

Алієв стверджує, що Вірменія прагне залучити ряд сусідніх країн у конфлікт.

"Однак, я впевнений, цього не станеться. Це війна між нами і Вірменією, і всі інші повинні триматися в стороні від неї".

Деталі: Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 перебувають в Азербайджані, але не були використані в бойових діях у Карабасі.

Що передувало: 31 жовтня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

У МЗС РФ відповіли, що Росія надасть Єревану "всю необхідну допомогу", якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

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