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Азербайджан заявив, що проти втручання третіх країн

Субота, 31 жовтня 2020, 12:17
Азербайджан заявив, що проти втручання третіх країн

Азербайджан проти участі третіх країн у конфлікті в Нагірному Карабасі і не бачить підстав для цього, заявив президент країни Ільхам Алієв.

Джерело: Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, пише "Інтерфакс-Азербайджан"

Пряма мова: "Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (до конфлікту – ІФ). Ми також не бачимо можливості залучення будь-якої країни. Оскільки всі сусідні країни – це наші партнери і друзі".

Алієв стверджує, що Вірменія прагне залучити ряд сусідніх країн у конфлікт.

"Однак, я впевнений, цього не станеться. Це війна між нами і Вірменією, і всі інші повинні триматися в стороні від неї".

Деталі: Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 перебувають в Азербайджані, але не були використані в бойових діях у Карабасі.

Що передувало: 31 жовтня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

У МЗС РФ відповіли, що Росія надасть Єревану "всю необхідну допомогу", якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Передісторія:

  • Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
  • Зі свого боку, Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, незважаючи на три спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я". Сторони конфлікту зазнають втрат у живій силі і техніці.

Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах
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