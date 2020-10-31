Азербайджан заявил, что против вмешательства третьих стран
Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент страны Ильхам Алиев.
Источник: Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет "Интерфакс-Азербайджан"
Прямая речь: "Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт – ИФ). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны – это наши партнеры и друзья".
Алиев утверждает, что Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт.
"Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее".
Детали: Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе.
Что предшествовало: 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".
В МИД РФ ответили, что Россия окажет Еревану "всю необходимую помощь", если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Предыстория:
- Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
- Со своей стороны, Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
- Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.