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Азербайджан заявил, что против вмешательства третьих стран

Суббота, 31 октября 2020, 13:17

Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Источник: Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет "Интерфакс-Азербайджан"

Прямая речь: "Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт – ИФ). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны – это наши партнеры и друзья".

Алиев утверждает, что Армения стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт.

"Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее".

Детали: Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе.

Что предшествовало: 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".

В МИД РФ ответили, что Россия окажет Еревану "всю необходимую помощь", если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Предыстория:

  • Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
  • Со своей стороны, Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
  • Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабах


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