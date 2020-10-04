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У Мінську чергова акція протесту, почалися затримання

Неділя, 4 жовтня 2020, 15:01
У Мінську чергова акція протесту, почалися затримання
TUT.BY

У Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів, відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У центрі Мінська багато спецтехніки та правоохоронців. В районі станції метро "Пушкінська", "Московська", поруч із площею Незалежності та в інших місцях були помічені автозаки й мікроавтобуси без номерів.

Площу Незалежності знову перекрили. Біля виходів із підземних переходів чергують силовики. Біля стели виставили огорожу з колючим дротом.

У столиці Білорусі не працюють деякі торгові центри та заклади. Закрито торговий дім "На Немизі", Galleria Minsk відкриється тільки після 16:00. ТРЦ "Столиця" і "Корона Замок" також не працюють. KFC і Burger King на Немизі теж закриті.

 

TUT.BY пише, що всі входи у двори вздовж проспекту від площі Перемоги до площі Незалежності перегороджені. Біля кожного стоять по два силовики.

Зачинені деякі станції метро – "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" і "Якуба Коласа"

 

Із різних районів Мінська надходять повідомлення про те, що мобільний інтернет А1 працює з перебоями. Оператор А1 визнає, що це знову "розпорядження уповноважених органів".

Біля Будинку профспілок затримали одного хлопця, його разом з велосипедом завантажили в мікроавтобус.

Затримання також пройшли біля готелю "Ювілейний".

 

Повідомляється, що між готелем "Ювілейний" і Будинком профспілок зібралося кілька десятків людей. Вони просто стоять, іноді скандуючи: "Живе Білорусь!".

Проспектом Машерова від станції метро "Молодіжна" в бік стели по тротуарах іде кілька організованих колон. В сумі там налічується більше тисячі людей.

На проспекті Переможців частина протестувальників іде до стели вже по проїжджій частині.

Сторожевською в напрямку до Немиги йде велика група людей. Повідомляється про затримання.

Разом з тим, у Гродно співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Ольгу Комягіну і фотокореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Катерину Гордєєву.

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Українська правда

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Теми: Білорусьакції
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