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У Мінську чергова акція протесту, почалися затримання

Неділя, 4 жовтня 2020, 15:01

У Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів, відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У центрі Мінська багато спецтехніки та правоохоронців. В районі станції метро "Пушкінська", "Московська", поруч із площею Незалежності та в інших місцях були помічені автозаки й мікроавтобуси без номерів.

Площу Незалежності знову перекрили. Біля виходів із підземних переходів чергують силовики. Біля стели виставили огорожу з колючим дротом.

У столиці Білорусі не працюють деякі торгові центри та заклади. Закрито торговий дім "На Немизі", Galleria Minsk відкриється тільки після 16:00. ТРЦ "Столиця" і "Корона Замок" також не працюють. KFC і Burger King на Немизі теж закриті.

 

TUT.BY пише, що всі входи у двори вздовж проспекту від площі Перемоги до площі Незалежності перегороджені. Біля кожного стоять по два силовики.

Зачинені деякі станції метро – "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Немига", "Фрунзенська", "Молодіжна" і "Якуба Коласа"

 

Із різних районів Мінська надходять повідомлення про те, що мобільний інтернет А1 працює з перебоями. Оператор А1 визнає, що це знову "розпорядження уповноважених органів".

Біля Будинку профспілок затримали одного хлопця, його разом з велосипедом завантажили в мікроавтобус. Затримання також пройшли біля готелю "Ювілейний".

 

Повідомляється, що між готелем "Ювілейний" і Будинком профспілок зібралося кілька десятків людей. Вони просто стоять, іноді скандуючи: "Живе Білорусь!".

Невелика колона людей рухається в бік готелю "Планета". Колона пройшла по Машерова до проспекту Переможців.

Як передає телеканал "Белсат", невеликі групи демонстрантів збираються в різних районах Мінська і рухаються до центру міста. У Немизі було помічено групу близько ста людей.

Разом з тим, у Гродно співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Ольгу Комягіну і фотокореспондента TUT.BY і газети "Народна Воля" Катерину Гордєєву.

Українська правда
Теми: Білорусьакції


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