У Мінську застосовують водомети, один з них зламали протестувальники
В акції протесту в Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.
Деталі: Як пише TUT.BY, кількість протестувальників у неділю перевищує декілька десятків тисяч людей.
На проспекті Переможців проти протестувальників застосували водомет. Після цього почалися масові затримання.
Кілька разів водомет застосовували на проспекті Машерова.
Як пише "Наша Ніва", на Машерова демонстранти обступили водомет, вийняли ємності з кольоровою рідиною і вилили їх на дорогу. Після цього водомет зламався, постійно лив воду вгору фонтаном і був змушений поїхати.
Після цього на Машерова приїхав ще один водомет, його учасники протесту закидали камінням. Силовики знову застосували водомет проти демонстрантів.
На Немизі знову почалися затримання. Люди стали в зчеплення, при затриманні одному з них стало погано.
Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.