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У Мінську застосовують водомети, один з них зламали протестувальники

Неділя, 4 жовтня 2020, 16:54
TUT.BY

В акції протесту в Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.

Джерело: TUT.BY, Наша Ніва

 
Радіо Свобода

Деталі: Як пише TUT.BY, кількість протестувальників у неділю перевищує декілька десятків тисяч людей.

На проспекті Переможців проти протестувальників застосували водомет. Після цього почалися масові затримання.

Кілька разів водомет застосовували на проспекті Машерова.

 

Як пише "Наша Ніва", на Машерова демонстранти обступили водомет, вийняли ємності з кольоровою рідиною і вилили їх на дорогу. Після цього водомет зламався, постійно лив воду вгору фонтаном і був змушений поїхати.

Після цього на Машерова приїхав ще один водомет, його учасники протесту закидали камінням. Силовики знову застосували водомет проти демонстрантів.

На Немизі знову почалися затримання. Люди стали в зчеплення, при затриманні одному з них стало погано.

Теми: Білорусьакції


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