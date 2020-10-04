У Києві закликають до відставки посла Білорусі

У Києві під будівлею посольства Білорусі в Україні відбувається акція, учасники якої закликають білоруського посла Ігоря Сокола піти з посади.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь в акції беруть декілька десятків осіб.

За словами організаторів, нещодавно з'явились чутки, що Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посади, і вони мають на меті продемонструвати свою підтримку послу і закликають його піти у відставку.

Організатори наголошують, що залишаючись на посту і не висловлюючи відкрито свою позицію стосовно подій в Білорусі, посол мовчки "підтримує режим Лукашенка, який використовує проти своїх громадян катування та насильство".

Разом з цим учасники заходу висловлюють свою підтримку учасникам протестів у Білорусі та виступають проти затримань білоруських мітингувальників силовиками.

Також вони вимагають звільнення білоруських політв'язнів та проведення нових президентських виборів у Білорусі.

Акція розпочалась на Майдані Незалежності, після чого учасники пройшли ходою до будівлі посольства.

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