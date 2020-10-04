У Києві закликають до відставки посла Білорусі
У Києві під будівлею посольства Білорусі в Україні відбувається акція, учасники якої закликають білоруського посла Ігоря Сокола піти з посади.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Участь в акції беруть декілька десятків осіб.
За словами організаторів, нещодавно з'явились чутки, що Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посади, і вони мають на меті продемонструвати свою підтримку послу і закликають його піти у відставку.
Організатори наголошують, що залишаючись на посту і не висловлюючи відкрито свою позицію стосовно подій в Білорусі, посол мовчки "підтримує режим Лукашенка, який використовує проти своїх громадян катування та насильство".
Разом з цим учасники заходу висловлюють свою підтримку учасникам протестів у Білорусі та виступають проти затримань білоруських мітингувальників силовиками.
Також вони вимагають звільнення білоруських політв'язнів та проведення нових президентських виборів у Білорусі.
Акція розпочалась на Майдані Незалежності, після чого учасники пройшли ходою до будівлі посольства.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.