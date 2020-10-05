КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", який був закритий через масштабні пожежі на Луганщині, відновив роботу з 9 ранку 5 жовтня.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "У зв’язку зі зниженням рівня пожежонебезпеки у регіоні, відповідно до рішення Командуючого об’єднаних сил, КПВВ "Станиця Луганська" відновив функціонування 5 жовтня з 9:00".

Деталі: Усі КПВВ на Донбасі працюють за осіннім графіком – щоденно з 7:00 до 18:30. Водночас відзначається, що з міркувань безпеки в бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадян пропускати не будуть.

Прикордонники нагадують, що наразі щоденний пропуск здійснюється лише у КПВВ "Станиця Луганська.

Рух через КПВВ "Мар’їнка" закритий, оскільки бойовики блокують пропуск дорожнім коридором "Курахове-Донецьк". Рух через КПВВ "Новотроїцьке" обмежено, оскільки рух дорожнім коридором "Маріуполь-Донецьк" окупанти дозволяють два рази на тиждень.

Що було раніше: Робота КПВВ "Станиця Луганська" була припинена 1 жовтня у зв’язку із небезпекою поширення пожеж та детонації боєприпасів.

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