Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу

Понеділок, 5 жовтня 2020, 09:26
Фото dpsu.gov.ua

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", який був закритий через масштабні пожежі на Луганщині, відновив роботу з 9 ранку 5 жовтня.

Джерело: сайт Держприкордонслужби   

Дослівно: "У зв’язку зі зниженням рівня пожежонебезпеки у регіоні, відповідно до рішення Командуючого об’єднаних сил, КПВВ "Станиця Луганська" відновив функціонування 5 жовтня з 9:00".

Деталі: Усі КПВВ на Донбасі працюють за осіннім графіком – щоденно з 7:00 до 18:30. Водночас відзначається, що з міркувань безпеки в бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадян пропускати не будуть.

Прикордонники нагадують, що наразі щоденний пропуск здійснюється лише у КПВВ "Станиця Луганська.

Рух через КПВВ "Мар’їнка" закритий, оскільки бойовики блокують пропуск дорожнім коридором "Курахове-Донецьк". Рух через КПВВ "Новотроїцьке" обмежено, оскільки рух дорожнім коридором "Маріуполь-Донецьк" окупанти дозволяють два рази на тиждень.

Що було раніше: Робота КПВВ "Станиця Луганська" була припинена 1 жовтня у зв’язку із небезпекою поширення пожеж та детонації боєприпасів.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • 3 жовтня зранку ДСНС повідомляла, що в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). 4 особи вважалися зниклими безвісті. Згодом рятувальники виявили останки чотирьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загиблими внаслідок пожеж вважаються 11 людей.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У гравців ФК "Шахтар" і збірної України виявили коронавірус

П'яний поліцейський збив жінок на переході, одна померла

відеоВірмени опублікували докази обстрілу житлових районів касетними бомбами

фото, відеоПоліція відкрила провадження через концерт Олі Полякової в Харкові

Добкін передумав іти в мери Харкова

фото, відеоУ Києві маршрутка на переході збила людей: є загибла і постраждалі

Усі новини...
Луганська область
Підкуп виборців: на Луганщині знайшли повний магазин продуктових наборів
Пожежі на Луганщині: рятувальники розповіли, де ситуація найскладніша
Пожежі на Луганщині: знайшли останки ще чотирьох загиблих
Останні новини
09:33
Офіційний курс: гривня починає тиждень із послаблення
09:26
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу
09:00
У неділю COVID підтвердили 3 774 українцям, 33 хворих померли
08:49
Париж через коронавірус закриває бари, ресторани реєструватимуть всіх відвідувачів
08:38
Тернопіль і Канів "червоні", Харків і Львів "помаранчеві": нові зони діють
08:15
Вибори у США: Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до голосування
08:00
Головні новини неділі і ночі: В Києві автобус збив на переході трьох людей, Дубінський йде на вибори
07:28
Росія на Донбасі чотири рази порушувала режим "тиші"
06:09
Байден здав черговий тест на коронавірус
05:42
Гончарук розповів "Українській правді", чим займається в США та чи спілкується з президентом
Усі новини...