КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу
Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", який був закритий через масштабні пожежі на Луганщині, відновив роботу з 9 ранку 5 жовтня.
Джерело: сайт Держприкордонслужби
Дослівно: "У зв’язку зі зниженням рівня пожежонебезпеки у регіоні, відповідно до рішення Командуючого об’єднаних сил, КПВВ "Станиця Луганська" відновив функціонування 5 жовтня з 9:00".
Деталі: Усі КПВВ на Донбасі працюють за осіннім графіком – щоденно з 7:00 до 18:30. Водночас відзначається, що з міркувань безпеки в бік тимчасово окупованої території України після 18:00 громадян пропускати не будуть.
Прикордонники нагадують, що наразі щоденний пропуск здійснюється лише у КПВВ "Станиця Луганська.
Рух через КПВВ "Мар’їнка" закритий, оскільки бойовики блокують пропуск дорожнім коридором "Курахове-Донецьк". Рух через КПВВ "Новотроїцьке" обмежено, оскільки рух дорожнім коридором "Маріуполь-Донецьк" окупанти дозволяють два рази на тиждень.
Що було раніше: Робота КПВВ "Станиця Луганська" була припинена 1 жовтня у зв’язку із небезпекою поширення пожеж та детонації боєприпасів.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
- 3 жовтня зранку ДСНС повідомляла, що в ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). 4 особи вважалися зниклими безвісті. Згодом рятувальники виявили останки чотирьох людей, які вважалися зниклими безвісти. Таким чином, загиблими внаслідок пожеж вважаються 11 людей.