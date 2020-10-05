"Бабусі проти ОМОНу": в Мінську на марш протесту вийшли пенсіонери
5 жовтня в Мінську проходить "Марш пенсіонерів" проти режиму Олександра Лукашенка.
Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by
Деталі: Учасники маршу зібралися на площі Незалежності і пішли по проспекту.
Вони тримають плакати "Пенсіонери за зміни", "Ні геноциду білоруського народу", "Я не вірю Лукашенку, БТ і RT, вірю своїм дітям і Світлані Алексієвич", "Пенсіонери проти беззаконня, насильства і брехні" та інші. Мітингувальники скандують "Іди геть", "Чесні вибори", "Хай живе Білорусь", "Наші роки - сила" та інші гасла.
Коли марш проходив повз будівлю КДБ Білорусі, пенсіонери скандували "Бабусі проти ОМОНу".
Що передувало: В акції протесту в Мінську 4 жовтня взяли участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.