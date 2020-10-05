"Бабусі проти ОМОНу": в Мінську на марш протесту вийшли пенсіонери

5 жовтня в Мінську проходить "Марш пенсіонерів" проти режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Учасники маршу зібралися на площі Незалежності і пішли по проспекту.

Вони тримають плакати "Пенсіонери за зміни", "Ні геноциду білоруського народу", "Я не вірю Лукашенку, БТ і RT, вірю своїм дітям і Світлані Алексієвич", "Пенсіонери проти беззаконня, насильства і брехні" та інші. Мітингувальники скандують "Іди геть", "Чесні вибори", "Хай живе Білорусь", "Наші роки - сила" та інші гасла.

Коли марш проходив повз будівлю КДБ Білорусі, пенсіонери скандували "Бабусі проти ОМОНу".

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