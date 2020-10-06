Зеленський: Нам потрібні деталі, щоб зробити висновки щодо Навального

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для того, щоб робити якісь висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йому потрібні деталі.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Пряма мова: "Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці".

Деталі: Він висловив упевненість, що "усі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики".

Водночас він додав, що для вирішення деяких питань він вступає у діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Як приклад він навів питання обміну утримуваними особами, повернення моряків тощо.

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