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Зеленський: Нам потрібні деталі, щоб зробити висновки щодо Навального

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:04
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для того, щоб робити якісь висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йому потрібні деталі.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Пряма мова: "Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці".

Деталі: Він висловив упевненість, що "усі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики". 

Водночас він додав, що для вирішення деяких питань він вступає у діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Як приклад він навів питання обміну утримуваними особами, повернення моряків тощо.  

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Українська правда
Теми: НавальнийЗеленськийПутін


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