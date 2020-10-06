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Зеленський: Нам потрібні деталі, щоб зробити висновки щодо Навального

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:04
Зеленський: Нам потрібні деталі, щоб зробити висновки щодо Навального
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для того, щоб робити якісь висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йому потрібні деталі.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Пряма мова: "Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці".

Деталі: Він висловив упевненість, що "усі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики". 

Водночас він додав, що для вирішення деяких питань він вступає у діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Як приклад він навів питання обміну утримуваними особами, повернення моряків тощо.  

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Українська правда

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Теми: НавальнийЗеленськийПутін
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