Зеленський каже, що є питання, які треба вирішувати саме з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без діалогу з Росією війну на Донбасі не зупинити, а без прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним не вдасться вирішити і питання повернення ув’язнених українських патріотів.

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "Politico Europe", записане 3 жовтня, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що повернення наших полонених, – а на сьогодні їх 140 (повернуто – ред.), – цього б ніколи не відбулося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним. Тільки в Нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає.

У нас є питання, які не розглядалися в Нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії".

Деталі: Ці слова Зеленський сказав у рамках питання щодо відновлення іншими лідерами відносин із Росією після отруєння в РФ опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, на зауваження про те, що люди в Україні хочуть, щоб президент зупинив війну, але коли чують, що влада починаєте говорити з Росією, то вважають Зеленського "зрадником", український лідер відповів, що без діалогу миру не буде.

Пряма мова Зеленського: "Я б розставив тут дуже правильно крапки: у якому сенсі не хоче говорити президент України з президентом Росії, і хто саме поширює інформацію у ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією.

Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території.

На жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу. Навіть у межах "Нормандії" чи Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль.

Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території".

Нагадаємо: В останні роки президентства Петра Порошенка Володимир Путін відмовлявся йти з ним на контакт у процесах обміну утримуваними людьми й досягнення миру.

Після зміни влади в Україні Путін пішов назустріч новому президенту: у перший рік каденції Зеленського відбулося три обміни, зустріч лідерів "нормандського формату", оновлення делегації в "мінському процесі". Але тепер усі переговори заблоковано питанням місцевих виборів: Росія хоче поступок України щодо умов проведення виборів в ОРДЛО.