Резніков хоче від Ради "мудрого" рішення про вибори, яке дасть "поле для маневру" з РФ

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков пропонує Верховній Раді ухвалити альтернативне рішення щодо місцевих виборів, яке дозволить розблокувати переговори з Росією.

Джерело: виступ Резнікова у Верховній Раді під час години запитань до уряду

Пряма мова: "Багато присутніх хочуть почути коментарі щодо постанови, яка стосується місцевих виборів. Я дам вам максимально відверту відповідь.

Ця постанова політично дуже правильна і повністю співзвучна з тими тезами, які я особисто виголошую… Але суто тактично окремі її положення передчасні. Чи ускладнила ця постанова ведення переговорів? Так, ускладнила. Чи скористалися нею наші опоненти для маніпуляції? Так, скористалися. Чи заблокувала переговорний процес? Так, значною мірою він заблокований – наприклад, у тому числі, в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших бранців.

Приймати те чи інше рішення по зміні чи уточненню цієї постанови – це виключно прерогатива українського парламенту, і на цьому було наголошено українською делегацією у Берліні під час останньої зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату". І буде зрозуміло, якщо парламент України не захоче робити зміни саме до цієї постанови – бо нікому не подобаються ультимативні умови, там паче з боку країни-агресора.

Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика для переговорів, яке підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї?

Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОСБЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня. Я з великою повагою ставлюся до українського парламенту і маю надію, що народні депутати на своїй ділянці нашого спільного фронту проти агресора точно не підведуть".

Деталі: Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запитав, чи правда, що весь мирний процес заблоковано питанням внесення змін до постанови ВР про проведення виборів, і скільки часу є у парламенту на "мудре" рішення.

Резніков визнав, що переговори щодо Донбасу практично заблоковано, а 4 пункт постанови Верховної Ради від 15 липня суперечить 9 пункту комплексу заходів Мінських угод.

Він уточнив, що у Мінських угодах контроль над кордоном починає повертатися після виборів і завершує після всеосяжного політичного врегулювання, а в постанові парламенту – спочатку контроль над кордоном, а потім вибори.

Пряма мова Резнікова: "Головна правда в тому, що наші візаві в переговорах – представники Російської Федерації – насправді не налаштовані на швидке влаштування миру. Тому вони шукають будь-який привід, щоб маніпулятивно затримувати і затягувати переговорний процес.

Тому використання тези про те, що пункт 4-й цієї постанови нібито ставить під сумнів стабільність ведення переговорів і підтримку Україною Мінського процесу використовується ними під час дискусій у кожній робочій групі. Спочатку це почалося у політичній підгрупі, потім продовжилося у безпековій групі, гуманітарній групі – і, на диво, не використовується у соціально-економічній групі.

Друга річ, яку вони використовували як спосіб блокування – бажання подивитися, що відбувається в Шумах, на що вони отримали жорстку відсіч голови української делегації Леоніда Кравчука.

Я не маю жодного сумніву, що вони будуть шукати інші приводи блокувати переговори, але… Дійсно, пункт 4, який описує, як мають проводитися вибори в ОРДЛО після деокупації на сьогодні протирічить пункту 9 комплексу заходів Мінських угод. Тому що питання черговості взяття урядом України контрою за кордоном між Україною та Російською Федерацію та днем проведення виборів записані по-різному".

Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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