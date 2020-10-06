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Навальний розповів про візит Меркель: Добре, що був одягнений

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:36
Навальний розповів про візит Меркель: Добре, що був одягнений

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого отруїли "Новічком", розповів про візит канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка провідала його у лікарні.

Джерело: Навальний в інтерв’ю Юрію Дудю

Пряма мова: "Це було в останній тиждень, коли я був у лікарні. Уже не в реанімації, а в звичайній палаті.

Відкрилися двері палати, зайшов спочатку мій професор і сказав, що у нього для мене гість. Я не був в курсі. Ну, зайшла, у мене була перша думка: "Як добре, що я взагалі одягнений".

Це була приватна розмова з сім’єю. Я не буду розповідати ніяких деталей, але там не було сказано нічого такого значного. Це не була якась така політична розмова.

Мене вразило наскільки вона в курсі усіляких деталей і дуже добре розуміє, що відбувається в Росії. Краще всіх знає, що відбувається в Росії, у всіх деталях: про Хабаровськ, про Білорусь та ще й російською мовою…

Зайшла Меркель та ще й почала розмовляти російською мовою…Ми потім перейшли на англійську, але вона явно могла розмовляти російською всю розмову... Але це, дійсно, була приватна розмова, там не було сказана нічого доленосного".  

Деталі: Навальний назвав Меркель дуже розумною сучасною жінкою. Він заявив, що розуміє, чому вона один із європейських лідерів.

Російський політик порівняв отруєння "Новічком" із "поцілунком Дементора" із книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер". За його словами, він відчував, що життя від нього відходить, але йому не було боляче.

Також він розповів, що вижив лише тому, що Омські лікарі діяли по протоколу. 

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Українська правда

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Теми: НавальнийМеркельНімеччина
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