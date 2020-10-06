Нагірний Карабах: Вірменія заявила, що готова "до поступок"
Вірменська сторона готова "піти на поступки" з приводу Нагірного Карабаху, якщо до цього ж готові в Баку. У той же час Азербайджан рішуче налаштований на звільнення Нагірного Карабаху.
Джерело: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю France-Presse; посол Азербайджану в РФ Полад Бюльбюль огли в інтерв'ю ТАСС
Пряма мова Пашиняна: "Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан".
Деталі: Пашинян висловив думку, що, "якщо цього вимагатиме ситуація", Росія "виконає свої договірні зобов'язання в сфері військового співробітництва" з Вірменією.
Пряма мова Бюльбюль огли: "На окупованих збройними силами Вірменії територіях Азербайджану йде контртерористична операція або її можна назвати примусом Вірменії до миру, а по суті це вітчизняна війна за звільнення наших споконвічних земель, визнаних усім світовим співтовариством територією Азербайджану.
Уже вдалося звільнити частину захоплених районів, сьогодні успіхи наших військових тривають. Ми рішуче налаштовані на відновлення своєї територіальної цілісності".
Що було раніше: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.
Передісторія:
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
- Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
- Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.