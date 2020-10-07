Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 750 осіб 

У міністерстві охорони здоров’я Киргизстану повідомили, що під час акцій протесту у Бішкеку постраждали 768 осіб.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: За офіційними даними, 550 пацієнтів відправили на амбулаторне лікування після надання першої допомоги. Водночас госпіталізували 218 осіб, із яких 7 знаходяться в реанімації.

Ще один чоловік 2001 року народження помер від травми голови.

Що передувало: На другий день протестів через результати виборів прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту) Дастанбек Джумабеков подали у відставку.

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