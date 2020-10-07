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Під час протестів у Киргизстані постраждали понад 750 осіб 

Середа, 7 жовтня 2020, 07:09
Ворота парламенту, 24.kg

У міністерстві охорони здоров’я Киргизстану повідомили, що під час акцій протесту у Бішкеку постраждали 768 осіб.

Джерело: "Інтерфакс

Деталі: За офіційними даними, 550 пацієнтів відправили на амбулаторне лікування після надання першої допомоги. Водночас госпіталізували 218 осіб, із яких 7 знаходяться в реанімації. 

Ще один чоловік 2001 року народження помер від травми голови. 

Що передувало: На другий день протестів через результати виборів прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту) Дастанбек Джумабеков подали у відставку.

Передісторія:

  • 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
  • Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
  • 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
  • Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
  • 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).

Українська правда
Теми: Киргизстанмітинги


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