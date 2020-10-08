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До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала

Четвер, 8 жовтня 2020, 17:38
До Ради від Голосу зайде кіборг Шараскін, Свідерська передумала
фото: "Чесно"

Український актор та режисер Андрій Шараскін потрапить до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Джерело: прессекретар "Голосу" Ярема Дух у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "8 жовтня минув останній день, коли вона мала б подати документи у ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна (Свідерська – ред.) ухвалила рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду".

Деталі: Згідно з виборчим списком партії, Свідерська була 19 номером, а Шараскін – 20. Оскільки вона відмовилася, до парламенту потрапляє наступний.

У ЦВК "Українській правді" підтвердили, що Свідерська не подала документи, і термін збігає 8 жовтня.

Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

Що було раніше: У липні відбулося засідання ЦВК, під час якого Комісія визнала обраною народною депутаткою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Аліну Свідерську.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: Верховна РадаГолосЦВК
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