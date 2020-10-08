До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала
Український актор та режисер Андрій Шараскін потрапить до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.
Джерело: прессекретар "Голосу" Ярема Дух у коментарі "Українській правді"
Дослівно: "8 жовтня минув останній день, коли вона мала б подати документи у ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна (Свідерська – ред.) ухвалила рішення лишатися в команді "Голосу", але не заходити в Раду".
Деталі: Згідно з виборчим списком партії, Свідерська була 19 номером, а Шараскін – 20. Оскільки вона відмовилася, до парламенту потрапляє наступний.
У ЦВК "Українській правді" підтвердили, що Свідерська не подала документи, і термін збігає 8 жовтня.
Довідково: Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".
Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.
Що було раніше: У липні відбулося засідання ЦВК, під час якого Комісія визнала обраною народною депутаткою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Аліну Свідерську.
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Передісторія:
- В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- 11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа.Вдруге в історії.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії та буде працювати на місцевих виборах.