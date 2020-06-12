Вакарчук працюватиме на місцевих виборах – нардепка
Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який оголосив про складання мандата, за словами його колеги, буде працювати в партії на майбутніх місцевих виборах.
Джерело: нардепка від "Голосу" Інна Совсун у коментарі hromadske
Пряма мова: "Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток".
Деталі: Совсун зазначила, що "Голос" не планував будувати лідерську партію.
"Святослав завжди казав, що він йде аби завести людей в парламент. Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення", – заявила депутатка.
За її словами, робота у парламенті не була тим, що цікавило Вакарчука все життя.
Окрім того, заявила нардепка, у "Голосі" не задоволені рейтингом партії.
"Зі Славою в парламенті чи без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними і нам потрібно працювати над їх підвищенням і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", — підсумувала Совсун.
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Нагадаємо:
- В кінці березня Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Їі очолила Кіра Рудик.
- Згідно з квітневим рейтингом КМІС, "Голос" не долає прохідний бар'єр до Ради, якби парламентські вибори проходили найближчим часом.
- 11 червня Вакарчук вдруге склав мандат нардепа.