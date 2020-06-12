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Вакарчук працюватиме на місцевих виборах – нардепка

П'ятниця, 12 червня 2020, 06:16
Вакарчук працюватиме на місцевих виборах – нардепка

Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук, який оголосив про складання мандата, за словами його колеги, буде працювати в партії на майбутніх місцевих виборах. 

Джерело: нардепка від "Голосу" Інна Совсун у коментарі hromadske

Пряма мова: "Він залишається в партії. Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток".

Деталі: Совсун зазначила, що "Голос" не планував будувати лідерську партію. 

"Святослав завжди казав, що він йде аби завести людей в парламент. Він завів нових людей. І це власне його головне досягнення", – заявила депутатка. 

За її словами, робота у парламенті не була тим, що цікавило Вакарчука все життя. 

Окрім того, заявила нардепка, у "Голосі" не задоволені рейтингом партії. 

"Зі Славою в парламенті чи без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними і нам потрібно працювати над їх підвищенням і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють", — підсумувала Совсун. 

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ВакарчукГолосВерховна Радавибори
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