До санкційного списку через отруєння Навального увійдуть 9 росіян – Le Monde

У списку санкцій, який Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам по Євросоюзу в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Росії Олексія Навального, увійдуть дев'ять імен росіян.

Джерело: французьке видання Le Monde

Деталі: У статті повідомляється, до списку санкцій увійдуть дев’ять людей - серед них представники адміністрації президента, спецслужб, а також Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу), в якому, як вважається, винайшли "Новічок".

Обмежувальні заходи включатимуть в себе заморозку активів і заборону на в'їзд до країн Європи, уточнило видання.

Видання запевняє, що Німеччині вдалося уникнути пов’язання ситуації з Навальним з долею газопроводу "Північний потік-2".

У МЗС Росії вже відреагували на повідомлення про санкції та погрожують "відповісти дзеркально".

Що було раніше: 8 жовтня стало відомо, що Британія працюватиме над санкціями проти РФ за отруєння Навального.

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