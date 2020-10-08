До санкційного списку через отруєння Навального увійдуть 9 росіян – Le Monde
У списку санкцій, який Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам по Євросоюзу в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Росії Олексія Навального, увійдуть дев'ять імен росіян.
Джерело: французьке видання Le Monde
Деталі: У статті повідомляється, до списку санкцій увійдуть дев’ять людей - серед них представники адміністрації президента, спецслужб, а також Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу), в якому, як вважається, винайшли "Новічок".
Обмежувальні заходи включатимуть в себе заморозку активів і заборону на в'їзд до країн Європи, уточнило видання.
Видання запевняє, що Німеччині вдалося уникнути пов’язання ситуації з Навальним з долею газопроводу "Північний потік-2".
У МЗС Росії вже відреагували на повідомлення про санкції та погрожують "відповісти дзеркально".
Що було раніше: 8 жовтня стало відомо, що Британія працюватиме над санкціями проти РФ за отруєння Навального.
Передісторія:
- Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президентРосії Володимир Путін.