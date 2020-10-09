Дебати в США: Трамп відмовився. Байден відповідатиме на запитання виборців

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден візьме участь в онлайн-дебатах наступного тижня попри те, що його суперник та чинний президент Дональд Трамп відмовився від участі.

Джерело: CNN, повідомляє Укрінформ

Деталі: У штабі Байдена зазначили, що з огляду на відмову президента Трампа від участі в онлайн-дебатах наступного тижня, Байден "знайде час для відповідей на безпосередні запитання виборців 15 жовтня, як він це неодноразово робив протягом останніх тижнів".

Що передувало:

ругий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом. Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести д

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Передісторія: