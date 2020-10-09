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Дебати в США: Трамп відмовився. Байден відповідатиме на запитання виборців

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 01:08
Дебати в США: Трамп відмовився. Байден відповідатиме на запитання виборців

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден візьме участь в онлайн-дебатах наступного тижня попри те, що його суперник та чинний президент Дональд Трамп відмовився від участі.

Джерело: CNN, повідомляє Укрінформ

Деталі: У штабі Байдена зазначили, що з огляду на відмову президента Трампа від участі в онлайн-дебатах наступного тижня, Байден "знайде час для відповідей на безпосередні запитання виборців 15 жовтня, як він це неодноразово робив протягом останніх тижнів".

Що передувало: 

  • Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести другий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом.

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Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня - виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАдебативибориТрампБайден
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