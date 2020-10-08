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Наступні дебати кандидатів у президенти США відбудуться віртуально

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:11

Другий раунд дебатів кандидатів у президенти США - республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена - буде організовано віртуально.

Джерело: AFP у Twitter, Комісія з президентських дебатів

Дослівно комісія: "З метою захисту здоров'я та безпеки всіх учасників других президентських дебатів, запланованих на 15 жовтня 2020 року, Комісія з президентським дебатів (CPD) оголосила сьогодні наступне:

Другі президентські дебати пройдуть у формі міських зборів, у яких візьмуть участь кандидати з різних локацій.

Учасники міської зустрічі й модератор, Стів Скаллі, старший виконавчий продюсер і політичний редактор C-SPAN Networks, будуть перебувати в Центрі виконавських мистецтв Адрієнн Аршти округу Майамі-Дейд у Майамі, Флорида. Пул Білого дому буде висвітлювати другі президентські дебати".

Деталі: Другий раунд дебатів чинного президента США та колишнього віцепрезидента заплановано на 15 жовтня.

74-річний Трамп та 77-річний Байден уже зустрічалися на дебатах, а за кілька днів по тому у Тармпа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.

Теми: СШАдебативибориТрампБайден


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