Американська Комісія з президентських дебатів ухвалила провести другий раунд дебатів республіканця Дональда Трампа та демократа Джозефа Байдена віртуально, однак Трамп заявив, що не братиме участь у віртуальних дебатах із Байденом.

Джерело: Комісія з президентських дебатів, Трамп в інтерв’ю Fox Business, AFP у Twitter

Дослівно комісія: "З метою захисту здоров'я та безпеки всіх учасників других президентських дебатів, запланованих на 15 жовтня 2020 року, Комісія з президентським дебатів (CPD) оголосила сьогодні наступне:

Другі президентські дебати пройдуть у формі міських зборів, у яких візьмуть участь кандидати з різних локацій.

Учасники міської зустрічі й модератор, Стів Скаллі, старший виконавчий продюсер і політичний редактор C-SPAN Networks, будуть перебувати в Центрі виконавських мистецтв Адрієнн Аршти округу Майамі-Дейд у Майамі, Флорида. Пул Білого дому буде висвітлювати другі президентські дебати".

Пряма мова Трампа: "Комісія змінила стиль дебатів, і це для нас неприйнятно. Я переміг його (Байдена) в перших дебатах, я легко переміг його і обіграв би вдруге... Я не збираюся проводити віртуальні дебати. Я не гаятиму свій час на віртуальні дебати".

Деталі: Чинний президент США заявив, що не збирається "сидіти за комп'ютером" для обговорення, назвавши це "смішним". На його думку, всі "намагаються захистити Байдена".

Цю тезу повторив менеджер кампанії Трампа Білл Степ’єн: на його думку, комісія кинулася захищати Байдена, в односторонньому порядку скасувавши особисті дебати.

Він сказав: "Річ не у дебатах і не в тому, як вони проводяться. Ось факти: президент Трамп оприлюднить кілька негативних тестів перед дебатами, тому немає необхідності в цій односторонній заяві. Безпеки всіх учасників можна легко досягнути, не відбираючи у виборців шанс побачити, як обидва кандидати йдуть лицем до лиця. Ми скористаємося цим сумним приводом, щоб виручити Джо Байдена, - і замість цього влаштуємо мітинг".

А команда Байдена прийняла зміну правил.

Заступник керівника кампанії кандидата від Демпартії Кейт Бедінгфілд заявила, що Байден із нетерпінням чекає можливості поговорити безпосередньо з народом і порівняти свій план з об'єднання та відновлення країни з невдалим підходом Трампа в боротьбі з коронавірусом, який кинув сильну економіку в найгірший спад із часів Великої депресії.

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