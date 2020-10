Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети компанії Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом.

Джерело: SpaceX в Twitter

Дослівно: "Starman, якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом — відстань склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль ( 8 мільйонів кілометрів — ред УП) від Червоної планети".

Деталі: За даними сайту, що відслідковує політ Tesla Roadster, період його орбіти щодо Сонця — 557 земних днів.

На момент публікації новини, Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7