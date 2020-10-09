Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети компанії Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом.

Джерело: SpaceX в Twitter

Дослівно: "Starman (Манекен, який закріпили на водійському сидінні — ред УП), якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом — відстань до Червоної планети склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів — ред УП)".

Деталі: За даними сайту, що відслідковує політ Tesla Roadster, період його орбіти щодо Сонця — 557 земних днів.

На момент публікації новини, Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів.