Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 06:32
Росія готова дзеркально відповісти на санкції ЄС, які там готують за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: речниця МЗС Росії Марія Захарова в етері телеканалу "Дождь"
Пряма мова: "Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного — до відповідних заходів".
Що було раніше: Французьке видання Le Monde повідомило, що до списку санкцій, який Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам по Євросоюзу в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Росії Олексія Навального, увійдуть дев'ять імен росіян.
Передісторія:
- Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.