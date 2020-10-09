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Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 06:32
Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС

Росія готова дзеркально відповісти на санкції ЄС, які там готують за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: речниця МЗС Росії Марія Захарова в етері телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного — до відповідних заходів".

Що було раніше: Французьке видання Le Monde повідомило, що до списку санкцій, який Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам по Євросоюзу в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Росії Олексія Навального, увійдуть дев'ять імен росіян.

Передісторія:

  • Російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Навальний в інтерв’ю "Der Spiegel" заявив, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяНавальнийсанкції
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