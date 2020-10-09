Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС

Росія готова дзеркально відповісти на санкції ЄС, які там готують за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: речниця МЗС Росії Марія Захарова в етері телеканалу "Дождь"

Пряма мова: "Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного — до відповідних заходів".

Що було раніше: Французьке видання Le Monde повідомило, що до списку санкцій, який Франція і Німеччина запропонують своїм партнерам по Євросоюзу в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Росії Олексія Навального, увійдуть дев'ять імен росіян.

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