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Зеленський у доброму гуморі і працює онлайн – ОПУ

Вівторок, 10 листопада 2020, 09:52
Зеленський у доброму гуморі і працює онлайн – ОПУ
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, наразі перебуває на самоізоляції вдома, почувається добре і працює онлайн.

Джерело: речник президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Президент почувається добре. Наразі з симптомів лише невисока температура. Однак він бадьорий і в доброму гуморі. Він працюватиме з дому, де перебуватиме в ізольованому приміщенні.

Він стежитиме за здоров’ям, перебуватиме під наглядом лікарів. Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання та якнайлегшу форму протікання хвороби".

Деталі: Мендель підкреслила, що доки Зеленський не отримає негативний тест на коронавірус, про участь у будь-яких подіях не йдеться.

За її словами, усі події та робочі моменти вирішуватимуться в режимі онлайн. Зокрема, президент проводитиме селекторні наради, про які повідомлятимуть на сайті ОПУ.

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Передісторія:

Олександр Шумілін, Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийкоронавірусОфіс президента
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