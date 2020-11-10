Зеленський у доброму гуморі і працює онлайн – ОПУ
Президент Володимир Зеленський, який захворів на коронавірус, наразі перебуває на самоізоляції вдома, почувається добре і працює онлайн.
Джерело: речник президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Президент почувається добре. Наразі з симптомів лише невисока температура. Однак він бадьорий і в доброму гуморі. Він працюватиме з дому, де перебуватиме в ізольованому приміщенні.
Він стежитиме за здоров’ям, перебуватиме під наглядом лікарів. Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання та якнайлегшу форму протікання хвороби".
Деталі: Мендель підкреслила, що доки Зеленський не отримає негативний тест на коронавірус, про участь у будь-яких подіях не йдеться.
За її словами, усі події та робочі моменти вирішуватимуться в режимі онлайн. Зокрема, президент проводитиме селекторні наради, про які повідомлятимуть на сайті ОПУ.
Передісторія:
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про позитивний тест на коронавірус.
- В ОПУ заявили, що поки не розглядають сценарію в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться