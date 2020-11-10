Зеленский в хорошем настроении и работает онлайн – ОПУ
Президент Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, сейчас находится на самоизоляции дома, чувствует себя хорошо и работает онлайн.
Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Президент чувствует себя хорошо. Сейчас из симптомов только невысокая температура. Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении.
Он будет следить за здоровьем, будет находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и на легкую форму протекания болезни".
Детали: Мендель подчеркнула, что пока Зеленский не получит отрицательный тест на коронавирус, об участии в каких-либо событиях речь не идет.
По ее словам, все события и рабочие моменты будут решаться в режиме онлайн. В частности, президент будет проводить селекторные совещания, о которых будут сообщать на сайте ОПУ.
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Предыстория:
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о положительном тесте на коронавирус.
- В ОП заявили, что пока не рассматривают сценарий и.о. президента, если состояние Зеленского ухудшится.