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Зеленский в хорошем настроении и работает онлайн – ОПУ

Вторник, 10 ноября 2020, 09:52
Зеленский в хорошем настроении и работает онлайн – ОПУ
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, сейчас находится на самоизоляции дома, чувствует себя хорошо и работает онлайн.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Президент чувствует себя хорошо. Сейчас из симптомов только невысокая температура. Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении.

Он будет следить за здоровьем, будет находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и на легкую форму протекания болезни".

Детали: Мендель подчеркнула, что пока Зеленский не получит отрицательный тест на коронавирус, об участии в каких-либо событиях речь не идет.

По ее словам, все события и рабочие моменты будут решаться в режиме онлайн. В частности, президент будет проводить селекторные совещания, о которых будут сообщать на сайте ОПУ.

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Предыстория: 

Александр Шумилин, Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийкоронавирусОфис президента
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