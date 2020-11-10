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Хворий на COVID-19 Зеленський поговорив з Меркель

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:41

Президент Володимир Зеленський, який отримав позитивний тест на COVID-19, поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання COVID-19".

Знати більше: "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийCovid-2019коронавірусМеркельнормандський формат


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