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Хворий на COVID-19 Зеленський поговорив з Меркель

Вівторок, 10 листопада 2020, 15:41
Хворий на COVID-19 Зеленський поговорив з Меркель

Президент Володимир Зеленський, який отримав позитивний тест на COVID-19, поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: Twitter Зеленського, пресслужба ОП

Пряма мова: "Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання COVID-19".

Деталі: Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання.

Канцлер і Зеленський обговорили ситуацію в Україні та ФРН у зв’язку з погіршенням епідемічного стану через другу хвилю пандемії COVID-19.

Зеленський попросив розширити доступ України до вакцини проти коронавірусу, яка розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

Пряма мова: "Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу".

Зеленський також розповів про підготовлений Україною "план спільних дій", який сприятиме активізації роботи ТКГ.

Знати більше: "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийCovid-2019коронавірусМеркельнормандський формат
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