Больной COVID-19 Зеленский поговорил с Меркель

Президент Владимир Зеленский, который получил положительный тест на COVID-19, поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: Twitter Зеленского, пресс-служба ОП

Прямая речь: "Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID-19".

Детали: Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления.

Канцлер и Зеленский обсудили ситуацию в Украине и ФРГ в связи с ухудшением эпидемического состояния из-за второй волны пандемии COVID-19.

Зеленский попросил расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

Прямая речь: "Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса".

Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной "плане совместных действий", который будет способствовать активизации работы ТКГ по Донбассу.

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