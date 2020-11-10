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В.о. директора відомства у МОЗ призначили без конкурсу – нардепка

Вівторок, 10 листопада 2020, 17:33

Нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що наказом, який ще не оприлюднено, виконувачем обов’язків директора Державного експертного центру МОЗ призначили Михайла Бабенка.

Джерело: Устінова в колонці "Як Степанов та одеські клани розставляють своїх "смотрящих" за фармацевтичним ринком" на "Українській правді"

Пряма мова Устінової: "Це (Бабенко – ред.) людина міністра Степанова та народного депутата від партії "За майбутнє" Анатолія Урбанського. Зробили це в обхід конкурсу та процедур, адже через COVID-19 конкурси тимчасово можна не проводити.

Цим і скористалися колишні соратники-одесити Максим Степанов — ексгубернатор Одещини та ексголова Одеської обласної ради — Анатолій Урбанський, щоб поставити свою людину керувати одним із ключових фармрегуляторів країни.

Деталі: Устінова пояснює, що без "експертного висновку", а фактично — дозволу цієї установи, на український фармацевтичний ринок не зможуть зайти жодні препарати: "По суті, ДЕЦ визначає, які ліки яких виробників отримають дозвіл на використання в лікарнях та продаж в аптеках".

 

Читайте далі: Як Степанов та одеські клани розставляють своїх "смотрящих" за фармацевтичним ринком

Теми: МОЗСтепанов


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