И.о. директора учреждения в Минздраве назначили без конкурса – нардеп

Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что приказом, который еще не обнародован, исполняющим обязанности директора Государственного экспертного центра Минздрава назначили Михаила Бабенко.

Источник: Устинова в колонке "Как Степанов и одесские кланы расставляют своих "смотрящих" за фармацевтическим рынком" на "Украинской правде"

Прямая речь Устиновой: "Этот (Бабенко - ред.) человек министра Степанова и народного депутата от партии "За будущее" Анатолия Урбанского. Сделали это в обход конкурса и процедур, ведь из-за COVID-19 конкурсы временно можно не проводить.

Этим и воспользовались бывшие соратники-одесситы Максим Степанов - экс-губернатор Одесской области и экс-глава Одесского областного совета - Анатолий Урбанский, чтобы поставить своего человека управлять одним из ключевых фармрегуляторов страны.

Детали: Устинова объясняет, что без "экспертного заключения", а фактически - разрешения этого учреждения, на украинский фармацевтический рынок не смогут зайти никакие препараты: "По сути, ДЭЦ определяет, какие лекарства каких производителей получат разрешение на использование в больницах и продажу в аптеках".

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