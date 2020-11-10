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Поліція закрила справу стосовно Байдена, яку ініціював ексгенпрокурор Шокін - ЗМІ

Вівторок, 10 листопада 2020, 18:22

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було выдкрито за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Джерело: обізнаний співрозмовник "Укрінформу" в Офісі генпрокурора

Пряма мова: "Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна".

Деталі: Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду.

Пізніше бюро його перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіціі, яке і закрило справу 23 вересня 2020 року.

Видання наводить також фото документу. 

 
 

Що передувало: У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

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Передісторія:

  • Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидата у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.

Теми: Байден


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