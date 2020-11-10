Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було відкрито за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Джерело: обізнаний співрозмовник "Укрінформу" в Офісі генпрокурора

Пряма мова: "Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна".

Деталі: Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду.

Пізніше бюро його перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіціі, яке і закрило справу 23 вересня 2020 року.

Видання наводить також фото документу.

Що передувало: У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

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Передісторія: