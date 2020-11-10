Поліція закрила справу стосовно Байдена, яку ініціював ексгенпрокурор Шокін
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було відкрито за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
Джерело: обізнаний співрозмовник "Укрінформу" в Офісі генпрокурора
Пряма мова: "Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна".
Деталі: Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду.
Пізніше бюро його перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіціі, яке і закрило справу 23 вересня 2020 року.
Видання наводить також фото документу.
Що передувало: У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа
Передісторія:
- Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидата у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
- У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
- Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.