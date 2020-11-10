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Полиция закрыла дело в отношении Байдена, которое инициировал экс-гепрокурор Шокин

Вторник, 10 ноября 2020, 18:22

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Источник: осведомленный собеседник "Укринформа" в Офисе генпрокурора

Прямая речь: "Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина".

Детали: Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда.

Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября 2020 года.

Издание приводит также фото документа.

 
 

Что предшествовало: В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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Предыстория:

  • Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

Темы: Байден


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