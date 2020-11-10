Полиция закрыла дело в отношении Байдена, которое инициировал экс-гепрокурор Шокин

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Источник: осведомленный собеседник "Укринформа" в Офисе генпрокурора

Прямая речь: "Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина".

Детали: Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда.

Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября 2020 года.

Издание приводит также фото документа.

Что предшествовало: В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Читайте также: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория: