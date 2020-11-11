Влада Вірменії затримала шістьох демонстрантів. Їх підозрюють в закликах до захоплення влади
Середа, 11 листопада 2020, 01:59
Глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян повідомив, що в Єревані затримали шістьох осіб, які брали участь в акціях протесту пов'язаних з рішенням про припинення війни в Нагірному Карабасі і введення військ Росії.
Джерело: Едуард Агаджанян в Facebook
Деталі: Затриманих підозрюють в закликах до захоплення влади і спробі насильницького повалення конституційного ладу.
За словами Агаджаняна, з шести затриманих, двоє - "активні учасники" нападу на спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.
Що передувало:
- 10 листопада, будівлю уряду та парламент Вірменії захопили демонстранти, які протестують проти рішення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.
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