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Влада Вірменії затримала шістьох демонстрантів. Їх підозрюють в закликах до захоплення влади

Середа, 11 листопада 2020, 02:59

Глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян повідомив, що в Єревані затримали шістьох осіб, які брали участь в акціях протесту пов'язаних з рішенням про припинення війни в Нагірному Карабасі і введення військ Росії.

Джерело: Едуард Агаджанян в Facebook

Деталі: Затриманих підозрюють в закликах до захоплення влади і спробі насильницького повалення конституційного ладу.

За словами Агаджаняна, з шести затриманих, двоє - "активні учасники" нападу на спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

Що передувало:

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Теми: Нагірний Карабах


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