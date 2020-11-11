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Власти Армении задержали шестерых демонстрантов. Их подозревают в призывах к захвату власти 

Среда, 11 ноября 2020, 02:59

Глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян сообщил, что в Ереване задержали шестерых человек, которые участвовали в акциях протеста связанных с решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе войск России.

Источник: Эдуард Агаджанян в Facebook

Детали: Задержанных подозревают по статьям УК Армении о призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

По словам Агаджаняна, из шести задержанных, двое — "активные участники" нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

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Темы: Нагорный Карабах


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