Власти Армении задержали шестерых демонстрантов. Их подозревают в призывах к захвату власти 

Глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян сообщил, что в Ереване задержали шестерых человек, которые участвовали в акциях протеста связанных с решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе войск России.

Источник: Эдуард Агаджанян в Facebook

Детали: Задержанных подозревают по статьям УК Армении о призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

По словам Агаджаняна, из шести задержанных, двое — "активные участники" нападения на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Что предшествовало:

10 ноября, здание правительства и парламент Армении захватили демонстранты, протестующие против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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