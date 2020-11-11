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Якщо нічого не робити, місць у лікарнях не буде вже в середині грудня - Шмигаль

Середа, 11 листопада 2020, 15:31

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що якщо не посилити карантинні обмеження хоча б у вихідні, то вже за місяць лікарні взагалі не зможуть приймати хворих із COVID-19.

Джерело: засідання уряду, що проходить у форматі онлайн-конференції 

Пряма мова Шмигаля: "У нас же завдання - не зупинити присутність людей у розважальних закладах, закладах харчування, у нас завдання - зменшити потоки людей у метро, у маршрутних таксі, на транспорті, зменшити соціальні контакти людей у вихідні дні для того, щоб зупинити зростання хвороби в Україні. 

Тому що якщо нічого не зробити, вже 10-15 грудня медична система не зможе приймати жодну людину, місць у лікарнях не буде навіть в коридорах".

Деталі: "Карантин вихідного дня" буде діяти з цих вихідних і попередньо до 30 листопада. 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що потрібно хоча б троє вихідних, щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусної хвороби, хоча найкращий спосіб був би - повний локдаун на три тижні. 

Голова МОЗ сказав, що ліжка в лікарнях заповнюються в геометричній прогресії, станом на 11 листопада хворі займають уже 28 514 ліжок (із загалом можливих 52 тисяч - ред.)

Степанов сказав, що головна мета карантинних заходів - зберегти медичну систему, щоб "не довелось побачити хворих, які помирають на сходах лікарень".

У якийсь момент він перейшов на емоції так, що почав стукати по столу.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019карантинмедицинаКабінет міністрів


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