Если ничего не делать, мест в больницах не будет уже в середине декабря - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что если не усилить карантин хотя бы в выходные, то уже через месяц больницы вообще не смогут принимать больных с COVID-19.

Источник: заседание правительства, который проходит в формате онлайн-конференции

Прямая речь Шмыгаля: "У нас же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача - уменьшить потоки людей в метро, ​​в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине.

Потому что если ничего не предпринять, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах".

Детали: "Карантин выходного дня" будет действовать с этих выходных и предварительно до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что нужно хотя бы трое выходных, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной болезни, хотя самый лучший способ был - полный локдаун на три недели.

Глава МОЗ сказал, что койки в больницах заполняются в геометрической прогрессии, по состоянию на 11 ноября больные занимают уже 28 514 коек (из 52 тысяч в целом возможных - ред.).

Степанов сказал, что главная цель карантинных мероприятий - сохранить медицинскую систему, чтобы "не пришлось увидеть больных, умирающих на лестницах больниц".

В какой-то момент он перешел на эмоции так, что начал стучать по столу.

Напомним: За сутки 10 ноября в Украине диагностировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 453 человек, умер 191 больной, выздоровели 6 802 человека. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 человек выздоровели, а 8 947 умерли.

Накануне Украина по количеству новых случаев стала 13-й в мире и 8-й в Европе, а по общему числу выявленных за время пандемии больных остается 20-й в мире и 9-й в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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