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Справу за позовом Тупицького проти НАЗК хочуть закрити – КС

Середа, 11 листопада 2020, 17:54

Національне агентство з питань запобігання корупції направило клопотання до суду про закриття провадження, в якому фігурує глава Конституційного суду Олександр Тупицький. В КС запевняють, що ця справа – позов Тупицького проти НАЗК.

Джерело: пресслужба НАЗК, пресслужба КС

Деталі: Національне агентство з питань запобігання корупції направило клопотання до суду про закриття 62 проваджень, зокрема й того, в якому фігурує Тупицький.

Нацагентство пояснює, що закрило справи через рішення КС від 27 жовтня і зазначає, що посадовцям (в тому числі й Тупицькому – ред.) пощастило, бо "робота, яка була проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ".

Проте КС запевняє, що справа стосується позову самого Тупицького до НАЗК щодо незаконності дій посадовців агентства та спростування поширеної ними брехні.

У суді наголошують, що справу хочуть закрити "з метою уникнення юридичної відповідальності за свої дії".

Пресслужба Конституційного суду додає, що жодних протоколів НАЗК щодо Тупицького не складало і не вручало.

Нагадаємо: Глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "Українській правді" розповідав, що КС не дає перевірити можливий конфлікт інтересів у рішеннях, що стосуються закону про НАБУ.

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Що було раніше:

  • В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.
  • Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.
  • Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

Українська правда
Теми: КСНАЗКТупицькийсуд


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