Засідання ТКГ: обговорили "план Кравчука", звільнення утримуваних та роботу КПВВ 

У політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі основою для обговорення став "План спільних кроків", який запропонував глава нашої делегації Леонід Кравчук.

Джерело: повідомлення української делегації в ТКГ

Деталі: Українська сторона також підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи, оскільки до кінця поточного року залишилось лише два засідання.

Також сторонам вдалось досягти "певного просування" в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

Водночас Україна продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування, зокрема, таких ділянок як кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування.

Темою обговорення також стало звільнення утримуваних осіб. Кравчук закликав зробити це до Різдва та Нового року.

Окрім того, українська сторона запропонувала створити "зелені коридори" на КПВВ для маломобільних громадян. Мета їх створення – забезпечення безперешкодного руху цих осіб поза загальною чергою для отримання послуг на підконтрольній уряду України території.

Зазначається, що Україна хотіла б провести до кінця року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі.

Що було раніше: Українська сторона підготувала для ТКГ "План спільних кроків" із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.