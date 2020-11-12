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Заседание ТКГ: обсудили "план Кравчука", освобождение удерживаемых и работу КПВВ

Четверг, 12 ноября 2020, 00:58
Заседание ТКГ: обсудили план Кравчука, освобождение удерживаемых и работу КПВВ

В политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основой для обсуждения стал "План совместных шагов", который предложил глава нашей делегации Леонид Кравчук.

Источник: сообщение украинской делегации в ТКГ

Детали: Украинская сторона также поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политического подгруппы, поскольку до конца текущего года осталось только два заседания.

Также сторонам удалось достичь "определенного продвижения" в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

В то же время Украина продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, в частности, таких участков как кладбища, электросети, объекты водоснабжения, что находятся на линии разграничения.

Темой обсуждения также стало освобождение удерживаемых лиц. Кравчук призвал сделать это до Рождества и Нового года.

Кроме того, украинская сторона предложила создать "зеленые коридоры" на КПВВ для маломобильных граждан. Цель их создания – обеспечение беспрепятственного движения этих лиц вне общей очереди для получения услуг на подконтрольной правительству Украины территории.

Отмечается, что Украина хотела бы провести до конца года новую встречу на высшем уровне в нормандской формате.

Что было раньше: Украинская сторона подготовила для ТКГ "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Украинская правда

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Темы: ТКГДонбасс
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