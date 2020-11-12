Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

Вищий антикорупційний суд закрив ще два кримінальні провадження у справі про декларування недостовірної інформації.

Джерело: ВАКС

Деталі: 12 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисників обвинувачених щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області.

Нагадаємо: Колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Павлу Букіну повідомили про підозру у недекларуванні статків у листопаді 2019 року.

За даними слідства, ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

За повідомленням НАЗК, голова Дружківського міського суду Геннадій Молібога у різні роки не вказав дві земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та автомобіль Audi Q7, який перебував у нього в користуванні. Крім того, він зазначив недостовірні відомості про квартиру та легковий автомобіль, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав дохід, отриманий дружиною.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації судді за 2015 рік становить понад 1,6 млн грн, а за 2016 — понад 560 тис. грн. Раніше щодо судді також здійснювалося розслідування по незаконному збагаченню, але справу закрили через попереднє рішення КСУ.

Передісторія: