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Антикоррупционный суд закрыл еще два дела о лжи в декларациях

Четверг, 12 ноября 2020, 11:23
Антикоррупционный суд закрыл еще два дела о лжи в декларациях

Высший антикоррупционный суд закрыл еще два уголовных производства по делу о декларировании недостоверной информации.

Источник: ВАКС

Детали: 12 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитников обвиняемых по закрытию уголовного производства по обвинению последних в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-1 УК Украины. Уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Речь идет о бывшем генеральном директоре государственного концерна "Укроборонпром" и главы Дружковского городского суда Донецкой области.

Напомним: Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Павлу Букину сообщили о подозрении в недекларировании состояния в ноябре 2019 года.

По данным следствия, экс-генеральний директор не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

По сообщению НАПК, председатель Дружковского городского суда Геннадий Молибога в разные годы не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль Audi Q7, который находился у него в пользовании. Кроме того, он отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи за 2015 год составляет более 1,6 млн грн а за 2016 - более 560 тыс. грн. Ранее в отношении судьи также осуществлялось расследование по незаконному обогащению, но дело закрыли из-за предыдущего решения КСУ.

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • Судьи КС признали такой, что не соответствует Конституции, уголовную статью 366-1, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. По мнению суда, уголовная ответственность является чрезмерной за совершение таких правонарушений.

Украинская правда

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Темы: декларацииАнтикоррупционный судКС
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