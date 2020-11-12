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"Це якісь полуміри": мер Черкас проти карантину на вихідні

Четвер, 12 листопада 2020, 17:19

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який захворів на коронавірус, виступає проти запровадження карантину вихідного дня.

Джерело: Facebook-сторінка Бондаренка

Пряма мова: "Про карантин вихідного дня — це неправильно, тому що, всі люди працюють на роботах і після роботи їм потрібно купувати продукти і багато інших товарів, якщо на вихідні не будуть відкриті магазини, у будні дні - це спричинить великі черги…

Чому карантин вихідного дня, а не карантин вівторка, середи, четверга, п’ятниці? Наше місто надзвичайно невелике і на вихідні дні воно фактично пусте, люди відпочивають на природі...

Я хочу, щоб наш уряд навчився приймати рішення - або хай вводять надзвичайний стан і скажуть, що вони нам  виплатять компенсації за цей надзвичайний стан. А просто якісь полуміри, невідомо для чого, цього робити не потрібно".

Деталі: За його словами, карантин вихідного дня — це помилка, яка може знищити малий бізнес.

Він також розповів, що у Черкасах і так місто пустує на вихідні, бо всі відпочивають на природі на березі Дніпра.

Бондаренко зазначив, що наказав пустити на рейси весь рухомий громадський транспорт. Зокрема, збільшиться кількість тролейбусів.

Знати більше: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Нагадаємо: 

  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який скасовував у місті карантин і сварився через це з президентом Володимиром Зеленським та главою МВС Арсеном Аваковим, сам захворів на Covid-19.
  • Напередодні Кабінет міністрів посилив карантин і встановив, що по суботах і неділях можуть працювати лише продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки й автосервіси. 

Українська правда
Теми: ЧеркасикарантинкоронавірусCovid-2019


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