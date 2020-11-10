Мер, що скандалив із Зеленським через карантин, сам заразився коронавірусом
Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який скасовував у місті карантин і сварився через це з президентом Володимиром Зеленським та главою МВС Арсеном Аваковим, сам захворів на Covid-19.
Джерело: відеозвернення міського голови у Facebook
Пряма мова: "Коронавірус не обійшов стороною і мене, тому що тест, який я здав у третій черкаській міській лікарні, підтвердив… тобто став плюсовим. Відчуваю себе нормально. З четверга я перебуваю на ізоляції. Працюю дистанційно".
Деталі: При цьому Бондаренко не припинив обурюватися через посилення карантинних заходів у країні.
"Ви знаєте, що уряд планує вже на найближчі вихідні запровадити карантин вихідного дня. Це не повний локдаун, але його наслідки для міста будуть плачевними. Закриття підприємств навіть на суботу та неділю неминуче призведе до втрати робочих місць й скорочення надходжень до міського бюджету", - жаліється він у соцмережі.
За його словами, через це рішення підприємці вийшли на протести на Соборну площу Черкас.
Бондаренко пообіцяв, що аналізуватиме усі ініціативи уряду "з холодною головою" і не зупинить економіку міста.
Він нагадав, як весною відмовився виконувати рішення уряду і запроваджувати повний локдаун у місті, і "вчинив правильно".
"Тому я хочу запевнити наших підприємців, що у подальшій роботі усі рішення, що стосуються локдауну або додаткових карантинних обмежень, я буду ухвалювати виключно в інтересах громади та беручи до уваги експертну думку наших лікарів", - запевнив він.
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Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
- Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
- Пізніше суд призупинив рішення міської влади за позовом облдержадміністрації.