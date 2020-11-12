"Это какие-то полумеры": мэр Черкасс против карантина на выходные

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, заболевший на коронавирус, выступает против введения карантина выходного дня.

Источник: Facebook-страница Бондаренко

Прямая речь: "О карантине выходного дня - это неправильно, потому что, все люди работают на работах и ​​после работы им нужно покупать продукты и многие другие товары, если на выходные не будут открыты магазины, в будние дни - это повлечет большие очереди...

Почему карантин выходного дня, а не карантин вторника, среды, четверга, пятницы? Наш город очень небольшой и на выходные дни он фактически пустой, люди отдыхают на природе...

Я хочу, чтобы наше правительство научилось принимать решения - либо пусть вводят чрезвычайное положение и скажут, что они нам выплатят компенсации за это чрезвычайное положение. А просто какие-то полумеры, неизвестно для чего, этого делать не нужно".

Детали: По его словам, карантин выходного дня - это ошибка, которая может уничтожить малый бизнес.

Он также рассказал, что в Черкассах на выходные все отдыхают на природе на берегу Днепра.

Бондаренко отметил, что приказал пустить на рейсы весь подвижной общественный транспорт. В частности, увеличится количество троллейбусов.

Напомним: