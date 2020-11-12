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ДБР досі розслідує справу кнопкодава Поляка, яку відкрили у лютому

Четвер, 12 листопада 2020, 19:50

У Державному бюро розслідування розповіли, що справу щодо кнопкодавства позафракційного нардепа Владіслава Поляка, які відкрили у лютому 2020 року, досі розслідують.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: УП поцікавилася, чи завершили справу щодо Поляка, що детективи з’ясували за 8 місяців справи або коли буде завершене розслідування.

У відповіді відомство запевнило, що триває розслідування, під час якого проводяться експертизи або слідчі дії. Додаткової інформації вони не надали, посилаючись на незаконність розголошення відомостей досудового розслідування без письмового дозволу прокурора або слідчого.

"Українська правда" запитала, чи відкрили справу проти іншого кнопкодава - народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука, якого впіймали на неперсональному голосуванні 6 листопада.

ДБР зазначило, що досудове розслідування щодо нього наразі не здійснюється.

Передісторія:  

  • 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроект 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.
  • За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентаря необхідно буде спочатку довести в суді.
  • У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).
  • У лютому Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом кнопкодавства Поляка, якого спіймали на голосуванні за свого колегу.
     

Українська правда
Теми: кнопкодавствоВерховна РадаДБР


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