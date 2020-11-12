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Зеленський подивився телевізор та вирішив сам розповідати українцям новини

Четвер, 12 листопада 2020, 20:08
Зеленський подивився телевізор та вирішив сам розповідати українцям новини

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому пообіцяв розповідати новини у своїй роботі без брехні, про свій стан після зараження COVID та дав поради, як берегти себе від інфекції.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Почуваюся я досить добре… А опонентів, які радіють моїй хворобі близько до серця не сприймаю.

Вчора пізно ввечері, намагаючись заснути, я подивився телевізор… Так от, хороших новин на каналах наших різних впливових бізнесменів та політиків або немає, або позитив перетворюється на негатив. На "біле" дуже часто кажуть "чорне".

Всупереч традиції, у мене, як у президента України, своїх каналів та ЗМІ немає, тому я вирішив, що буду сам розповідати вам про події робочого дня без посередників, без маніпуляцій і, найважливіше, без брехні".

Деталі: Під час відеозвернення президент згадав про суддів КС, назвавши їх "11 друзів Оушена", зустріч з канцлером Німеччини та про 109 днів "перемир’я" на Донбасі.

На прощання Зеленський закликав людей берегтися від COVID – дотримуватися дистанції, носити маски, зміцнювати свій імунітет, займатися спортом та коханням, "берегти себе від вірусів, а мозок від брехні".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак. Раніше хворобу підтвердили у заступниці голови ОП Юлії Ковалів. 
  • Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков
  • Наразі Зеленський та Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

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Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавірусепідемія
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