Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский посмотрел телевизор и решил сам рассказывать украинцам новости

Четверг, 12 ноября 2020, 21:08

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором пообещал рассказывать новости в своей работе без лжи, о своем состоянии после заражения COVID и дал советы, как беречь себя от инфекции.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Чувствую себя я довольно хорошо ... А оппонентов, которые радуются моей болезни, близко к сердцу не воспринимаю.

Вчера поздно вечером, пытаясь заснуть, я посмотрел телевизор ... Так вот, хороших новостей на каналах наших различных влиятельных бизнесменов и политиков либо нет, либо позитив превращается в негатив. На "белое" очень часто говорят "черное".

Вопреки традиции, у меня, как у президента Украины, своих каналов и СМИ нет, поэтому я решил, что буду сам рассказывать о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и, главное, без лжи".

Детали: Во время видеообращения президент вспомнил о судьях КС, назвав их "11 друзей Оушена", встрече с канцлером Германии и о 109 днях "перемирия".

На прощание Зеленский призвал людей беречься от COVID - соблюдать дистанцию, носить маски, укреплять свой иммунитет, заниматься спортом и любовью, "беречь себя от вирусов, а мозг от лжи".

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.
  • Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Читайте также "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским

Роман Петренко, УП
Темы: Зеленскийкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Зеленский
Простые решения ― всегда худшие решения: одна из главных проблем политики Зеленского
Президент Литвы посетит Украину до конца года – посол
Глава Еврокомиссии отреагировала на болезнь Зеленского
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...