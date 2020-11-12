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Зеленский посмотрел телевизор и решил сам рассказывать украинцам новости

Четверг, 12 ноября 2020, 20:08
Зеленский посмотрел телевизор и решил сам рассказывать украинцам новости

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором пообещал рассказывать новости в своей работе без лжи, о своем состоянии после заражения COVID и дал советы, как беречь себя от инфекции.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Чувствую себя я довольно хорошо ... А оппонентов, которые радуются моей болезни, близко к сердцу не воспринимаю.

Вчера поздно вечером, пытаясь заснуть, я посмотрел телевизор ... Так вот, хороших новостей на каналах наших различных влиятельных бизнесменов и политиков либо нет, либо позитив превращается в негатив. На "белое" очень часто говорят "черное".

Вопреки традиции, у меня, как у президента Украины, своих каналов и СМИ нет, поэтому я решил, что буду сам рассказывать о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и, главное, без лжи".

Детали: Во время видеообращения президент вспомнил о судьях КС, назвав их "11 друзей Оушена", встрече с канцлером Германии и о 109 днях "перемирия".

На прощание Зеленский призвал людей беречься от COVID - соблюдать дистанцию, носить маски, укреплять свой иммунитет, заниматься спортом и любовью, "беречь себя от вирусов, а мозг от лжи".

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.
  • Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

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Роман Петренко, УП

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Темы: Зеленскийкоронавирусэпидемия
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