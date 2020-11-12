Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування – Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначає, що в Україні можуть ввести повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом дійде до запровадження протоколу медичного сортування – це коли лікарі обиратимуть, кого рятувати, а кого ні.

Джерело: Радуцький в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Радуцького: "Повний локдаун, повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого – ні – це катастрофа для всієї країни".

Деталі: Він також прокоментував можливі успіхи запровадженого карантину вихідного дня: "Якщо ми побачимо, в результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, щось було зроблено непогано".

Радуцький пояснив, що при 7-8 тисяч хворих за добу буде менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок.

Передісторія:

У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

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