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Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування – Радуцький

Четвер, 12 листопада 2020, 23:26

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначає, що в Україні можуть ввести повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом дійде до запровадження протоколу медичного сортування – це коли лікарі обиратимуть, кого рятувати, а кого ні.

Джерело: Радуцький в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Радуцького: "Повний локдаун, повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого – ні – це катастрофа для всієї країни".

Деталі: Він також прокоментував можливі успіхи запровадженого карантину вихідного дня: "Якщо ми побачимо, в результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, щось було зроблено непогано".

Радуцький пояснив, що при 7-8 тисяч хворих за добу буде менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок.

Передісторія:

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Теми: карантинкоронавірус


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