Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування – Радуцький
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначає, що в Україні можуть ввести повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом дійде до запровадження протоколу медичного сортування – це коли лікарі обиратимуть, кого рятувати, а кого ні.
Джерело: Радуцький в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Радуцького: "Повний локдаун, повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого – ні – це катастрофа для всієї країни".
Деталі: Він також прокоментував можливі успіхи запровадженого карантину вихідного дня: "Якщо ми побачимо, в результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, щось було зроблено непогано".
Радуцький пояснив, що при 7-8 тисяч хворих за добу буде менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок.
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною